لجان الطب البيطري بالأقصر تستكمل تحصين المواشى ضمن الحملة القومية الثانية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه واصلت لجان التحصينات عملها بالحملة القومية الثانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المحاميد البيطرية - إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى الطبيب بوحدة المحاميد البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية - إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الغريرة البيطرية - إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة ماجدة محمد مكى الطبيبة بوحدة الغريرة البيطرية، والدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية).

كما انطلق عمل لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة اصفون البيطرية - إدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية بأصفون، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الغريرة البيطرية - إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور حسين البدرى رئيس وحدة الغريرة البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة أرمنت البيطرية - إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى.



فعاليات تحصين المواشي فى مدن الأقصر



لجان الطب البيطرى بالأقصر تستكمل تحصين المواشي



تحصين المواشي ضمن الحملة القومية الثانية بالأقصر



العمل فى تحصين المواشي بالأقصر