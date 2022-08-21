لجنة بيطرية بالأقصر تجرى أعمال التقصى النشط والترصد لمرض أنفلونزا الطيور.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية فى أعمال التقصي النشط والترصد لمرض أنفلونزا الطيور، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، مكونة من طبيبات إدارة إسنا البيطرية، الدكتورة نجوى محمد ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة مارى غطاس طبيبة بقسم الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، حيث قامت اللجنة بأعمال التقصى النشط والترصد لمرض أنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور ومنطقة القرية بمركز إسنا.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه قامت اللجنة أيضاً بتوعية المواطنين والمواطنات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور، والذبح الآمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وتوعيتهم بطرق الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور، حرصاً وحفاظاً على الثروة الداجنة وتنميتها.

وكان قد قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مجزر القرنة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمعاينة مجزر القرنة، للعمل على إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة أهالينا فى قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة.

وقام مدير بيطرى الأقصر، خلال الجولة برفقة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، بمراجعة كافة تفاصيل المجزر لإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيله لخدمة الأهالى، موضحاً أنه فى مستهل هذا الأسبوع تفقد محافظ الأقصر مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعى، برفقته وقيادات مدينة أرمنت، وذلك لبحث خطة كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر للعمل على تطويرها للمساهمة فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية.