دراسة تحذر من مخاطر السهر لما بعد منتصف الليل على دماغك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الدماغ ليس من المفترض أن يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل، وقال الباحثون من معهد ماساتشوستس للأبحاث العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية إن السهر لوقت متأخر يؤدي فقط إلى سلوك أكثر اندفاعًا وقرارات عالية المخاطر، مثل الإفراط في الأكل أو النشاط الإجرامي.

ويرى الباحثون أن البقاء مستيقظًا أثناء الليل (منتصف الليل بالنسبة لمعظم الناس) يسبب تغيرات فيزيولوجية عصبية في الدماغ هذا يجعل الناس ينظرون إلى العالم بشكل سلبي أكثر مما ينظرون إليه أثناء النهار.

وقالت كبيرة المؤلفين الدكتورة إليزابيث كليرمان، الباحثة في قسم طب الأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام ، في بيان إعلامي "يمكن أن يكون للنتائج تداعيات مهمة على عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يتعين عليهم البقاء مستيقظين في منتصف الليل - بما في ذلك ضباط الشرطة والطيارين والعاملين في مجال الرعاية الصحية."

وأضاف مؤلفو الدراسة، التي نُشرت فى مجلة Frontiers in Network Psychology ، أن فهم كيفية تغير الدماغ بعد منتصف الليل يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة، والحد من تعاطي المخدرات ، ومنع حالات الانتحار.

وقالت كليرمان: "هناك الملايين من الناس مستيقظين في منتصف الليل ، وهناك دليل جيد إلى حد ما على أن أدمغتهم لا تعمل كما تفعل أثناء النهار، لذاأناشد المزيد من البحث للنظر في ذلك ، لأن صحتهم وسلامتهم ، وكذلك صحة الآخرين تتأثر."

الدماغ يصبح معرض للمخاطر بعد منتصف الليل

وجدت دراسات سابقة أن الناس أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات ضارة أثناء الليل.

إحصائيًا ، تعد حوادث الانتحار وتعاطي المخدرات والجرائم العنيفة أكثر شيوعًا في الليل.

في الوقت نفسه ، من المرجح أيضًا أن يتخذ الناس خيارات غذائية غير صحية بعد حلول الظلام، بما في ذلك تناول المزيد من الأطعمة المصنعة والدهون والكربوهيدرات.

ولاحظ الفريق أن هناك سببًا بيولوجيًا ، حيث أن إيقاعاتنا اليومية تتغير على مدار 24 ساعة في اليوم ببساطة ، ينظر الناس إلى الأشياء بطريقة واحدة أثناء النهار وبطريقة مختلفة تمامًا في الليل.

وأضاف مؤلفو الدراسة أن التأثير الإيجابي - الميل إلى رؤية الأشياء في ضوء إيجابي - يكون أعلى خلال ساعات الصباح يحدث هذا أيضًا عندما يتم ضبط الساعة اليومية للشخص من أجل اليقظة.

من ناحية أخرى ، يكون التأثير الإيجابي عند أدنى مستوياته أثناء الليل ، عندما تستعد الساعة البيولوجية للنوم.

وفي الوقت نفسه ، ترتفع مستويات التأثير السلبي - مشاهدة الأشياء في ضوء سلبي أو تهديد - إلى أعلى نقطة لها في الليل.

قراراتك المتعلقة بالمخاطرة والمكافأة خارجة عن السيطرة في الليل

بالإضافة إلى ذلك ، ينتج جسم الإنسان المزيد من الدوبامين في الليل ، وهو هرمون مرتبط بالمكافأة والتحفيز في الدماغ.