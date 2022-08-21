تحرير 230 محضرا لمخالفات بالمخابز والمستودعات والأنشطة التجارية ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في المدة من 13 إلى 19 أغسطس الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 127 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 25 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 19 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 31 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 4 محاضر للتصرف في 200 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و3 محاضر لعدم وجود ماكينة صرف للتوقف عن مزاولة النشاط "بدوت تصريح"في أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبز "بديلاً عن السولار" من إجمالي 1276 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين يتم التنسيق مع إدارة الشركة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بجودة عالية وأسعار مخفضة ، وتشديد الرقابة على البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع وانتظام صرفها للمواطنين ، وقد تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين للغلق وعدم ممار سة النشاط على الوجه المطلوب و4 محاضر لعدم حصول بعض البقالين التموينيين على شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير9 محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازة وبيع سلع مجهولة المصدروعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، وقد تم التحفظ على ( 10 كجم لحم مفروم+ 40 كجم لحوم مجمدة+ 45 جوال علف حيواني + 270 علية سجائر+90 كرتونة عصير)، علاوة على تحرير محضر لأحد الأشخاص لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% خاص بالمخابز البلدية وإعادة تعبئتها وتغليفها في أجولةى أخرى مدون عليها استخراج 72% بهدف التربح منها في السوق السوداء ، وقد تم التحفظ على 20 جوال دقيق وماكينة الخياطة الخاصة بالأجولة ، و2محضر ضد مسؤولين عن مخابز بلدية لقيامهم بتجميع سلع تموينية مدعمة ، وقد تم التحفظ على 6 أجولة دقيق ، و13 محضراً لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر " 90 كجم" ، و3 محاضر لمنشآت تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع ، و3 محاضر لعدم حصول بعض المنشآت على سجلات تجارية لمزاولة النشاط التجاري ، ومحضر ضد صاحب مخبز سياحي لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، و8 محاضر لعاملين في مجال بيع وتداول المواد الغذائية لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية ، و25 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 20 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار، فيما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب مستودعات للغلق"بدون تصريح" وعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب ، ومحضر ضد صاحب طلمبة رصيف للعمل في مجال تداول المواد البترولية دون إذن وتم التحفظ على 10 آلاف لتر بنزين بدون فواتير.

بالإضافة إلى سحب بعض العينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، فيما صدر قرارا وزارة التموين بشان التصفية الموسمية " الأوكازيون الصيفي " يوم 8 أغسطس ولمدة شهر ، حيث قامت المديرية بتكثيف وإحكام الرقابة على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والقيام بالتحقق من الأسعار المعلن عنها ، وقد بلغ إجمالي المشاركين في الأوكازيون 48 (4 قطاع عام + 44 قطاع خاص ) ، وقد تم تحرير 26 محضراً لمسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على ترخيص من المديرية.

في حين تم التنبيه على كافة إدارات التموين بمد فترة العمل بمعرض" أضحى مبارك"،فيما يتم حالياَ الإعداد والتجهيز لإنشاء عدة معارض على مستوى المحافظة تحت عنوان"أهلاً مدارس" وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية واللحوم وطرح الأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة،ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.