ضبط 30 طن قمح محلى تم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة بمركز دمنهور فى البحيرة، لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة فى السوق السوداء، و أسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة محمله بـ 30 طنا من القمح المحلى قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .

من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، مشددا على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.