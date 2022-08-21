اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:40 م
السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات سيارات مطافى - أرشيفية
الفيوم ــ رباب الجالى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل فى عزبة مأمون بدائرة مركز الفيوم دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق بمنزل بعزبة مأمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن حريق شب بالمنزل وتم إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


الحماية المدنية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

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