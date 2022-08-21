اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 01:59 م
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"البيئة" تضبط 6 منشآت صناعية وغذائية تعمل بدون ترخيص بمركز بلبيس في الشرقية

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:54 م
"البيئة" تضبط 6 منشآت صناعية وغذائية تعمل بدون ترخيص بمركز بلبيس في الشرقية خلال الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط جهاز شئون البيئة بالشرقية، 6 منشآت صناعية وغذائية تعمل بدون ترخيص بمركز بلبيس، ذلك في حملات تفتيشية مكبرة .

فقامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة وبالاشتراك مع إدارة التموين وإدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على (6) منشآت صناعية وغذائية بمنطقة إنشاص الصناعية بمدينة بلبيس وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات لعدد (6) منشآت وتم تحرير (6) جنح لهذه المنشآت.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي ، تحرير محضر جنحة لمصنع مخصبات وأسمدة زراعيه رقم 16305 جنح بلبيس لسنة 2022، تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج منظفات ومطهرات رقم 16306 جنح بلبيس لسنة 2022،  محضر جنحه لمخزن كيماويات رقم 16307 جنح بلبيس لسنة 2022 ، محضر جنحة لمصنع إنتاج علف حيوانى رقم 16308 جنح بلبيس لسنة 2022 ، محضر جنحة لمصنع تعبئة مواد غذائية رقم 16309جنح بلبيس لسنة 2022، ومحضر جنحة لمجزر دواجن وإنتاج دواجن مجمدة رقم 16310 جنح بلبيس لسنة 2022.


الشرقية

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