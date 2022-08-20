5 طرق طبيعية لخفض الكولسترول بدون أدوية.. منها زيادة النشاط البدنى

كتبت فاطمة خليل

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، وغالبًا لا تظهر علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم ، ويظل خطرًا خفيًا يؤثر على حياة الملايين، يمكن أن يحدد اختبار الدم ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية، واستشر طبيبك لأن ارتفاع الكوليسترول غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في خفض مستويات الكوليسترول لديك للحصول على جسم أكثر صحة.

وهناك نوعين من الكوليسترول الكوليسترول الجيد الذي يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول السئ يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والدهون الثلاثية وهي مادة دهنية تشبه الكوليسترول السئ.



طرق طبيعية لخفض الكوليسترول بدون أدوية 1-تناول نظام غذائي صحي هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم جنبًا إلى جنب مع هذه ، قلل من جميع الأطعمة المصنعة ، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر. هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم جنبًا إلى جنب مع هذه ، قلل من جميع الأطعمة المصنعة ، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان والفاصوليا والتفاح تقلل من امتصاص الكوليسترول في الدم.

يمكن لبروتين مصل اللبن من منتجات الألبان أن يخفض الكوليسترول السئ والكوليسترول الكلي.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون والجوز وبذور الكتان مفيدة أيضًا لصحة أنسجة القلب والأوعية الدموية. 2- انقاص الوزن

زيادة الوزن ، وخاصة حول البطن ، تزيد من نسبة الدهون الحشوية التي يمكن أن تؤثر على الكبد إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فستكون مستويات الكوليسترول لديك أعلى مما قد يؤثر سلبًا على الشرايين والأوعية الدموية.

يمكن فقدان الوزن الزائد من خلال عدم اتباع نظام غذائي قاسي، ولكن الالتزام بنظام غذائي صحي يتكون من وجبات مطبوخة في المنزل من مواد غذائية طبيعية.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وممارسة الرياضة بانتظام لانقاص الوزن بطريقة صحية وتأكد أيضًا من شرب الكثير من الماء.



3- الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من الضغط على قلبك ومعدل ضربات قلبك، مما يضاعف الآثار الضارة لتراكم الكوليسترول في جدران الشرايين.

وجد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين يحسن مستويات الكوليسترول الحميد عن طريق تحسين الدورة الدموية ووظيفة الرئة.

بعد مرور عام على الإقلاع عن التدخين ، تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف بالنسبة لمعظم المدخنين السابقين.

يمكنك البدء بتقليل عدد السجائر التي تدخنها وطلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة لدعمك يمكنك أيضًا البحث عن أخصائي صحي للحصول على إرشادات.



4- زيادة النشاط والتمارين الرياضية

عليك أن تجد طريقة لتقليل وقت جلوسك وزيادة نشاطك البدني العام على مدار اليوم.

التمرين مهم للغاية أيضًا للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم ويمكنك اختيار أنشطتك المفضلة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات والرقص وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، من المهم ألا تقضي معظم يومك على الأريكة أو على كرسي استمر في الوقوف والتحرك بين الحين والآخر للحصول على النشاط البدني الذي تشتد الحاجة إليه.

يرفع النشاط البدني الكوليسترول الجيد HDL في مجرى الدم ، مما يساعد على التخلص من الكوليسترول الضار LDL ويقلل من تصلب الشرايين (تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين).