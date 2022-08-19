أطعمة تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول

كتبت إيناس البنا

البروتينات جزء مهم من النظام الغذائي للفرد، ومن الضروري أن يأكل الفرد طعامًا يمكنه تزويد الجسم بالكمية المطلوبة من البروتينات يوميًا، إن نقص البروتينات فى نظامك الغذائى ليس بالأمر الجيد، وبالتالى يجب أن تأكل طعامًا غنيًا بالبروتينات.

وتحتوى مصادر البروتين، مثل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، على كميات عالية من الدهون المشبعة التى تزيد من مستوى الكوليسترول، وفيما يلى وفقا لموقع timesnownews بعض خيارات البروتين التى يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول.

الجوز

تحتوى هذه المكسرات على أحماض ألفا لينولينيك، وهى أوميجا 3 النباتية الموجودة فيها والتى تعد مصدرًا رائعًا للبروتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ، كما أن تناول الجوز كل يوم يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، وكذلك البروتينات والألياف، ويمكن أن تؤدى إضافتها إلى نظامك الغذائي إلى تقليل مستويات الكوليسترول لديك بشكل كبير، إلى جانب ذلك، يمكنه أيضًا تحسين استجابة الجلوكوز في الجسم.

الفول

هذه البروتينات النباتية يمكن أن يكون لإضافتها إلى نظامك الغذائى تأثير إيجابى على مستوى الكوليسترول لديك، علاوة على ذلك، تحتوى على ألياف قابلة للذوبان موجودة فيها وهى سهلة الهضم وتساعد أيضًا على تقليل مستويات الكوليسترول.

العدس

العدس مصدر للبروتينات النباتية ويحتوى على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه، وهى ليست مفيدة فقط للهضم، حيث تساعد أيضًا على تقليل مستوى الكوليسترول الكلي في الجسم جنبًا إلى جنب مع مستوى الكوليسترول السيئ.