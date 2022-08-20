كيف تحاول مديرية الصحة بالبحر الأحمر تحسين الخدمات بعيادات تنظيم الأسرة؟

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تدريب 25 من فرق الإشراف التابعين لتنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، ما بين مديرين ومشرفات تمريض ومشرفات رائدات ومسؤولي إعلام ومسؤولي إحصاء بكافة الإدارات، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تنظيم الأسرة وبالعيادات الخاصة بتنظيم الأسرة .

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه تم عقد اجتماع لفريق الإشراف لتنظيم الأسرة بالمديرية وكافة الإدارات المختلفة، لمناقشة التقارير الربع سنوية خلال الفترة من شهر ابريل حتي يونيه.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه تمت مناقشة خطة تحقيق مستهدفات مشروع تنمية الأسرة المصرية لعام 2023 بمقر قاعه التدريب بالمجلس القومي للمرأه بمدينة الغردقة.

وأوضحت أن الهدف من التدريب وضع خطه ربع سنوية لتحقيق مستهدفات عام 2023 وتحسين جوده الخدمة وكذلك التدريب على الاشراف الفعال لجميع اعضاء فرق اشراف تنظيم الأسرة بكافة إدارات المحافظة .

قام بالتدريب الدكتورة مروه حمدي، مدير تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، وعضو المجلس القومي للمرأه فرع البحر الاحمر وفريق اشراف تنظيم الأسرة بالمديرية .