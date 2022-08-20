رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، بطولة كأس مصر الجامعات والمعاهد التى تنظمها جامعة الإسكندرية بمشاركة 160جامعة ومعهدًا على مستوى الجمهورية.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات.

وبدأت المباريات اليوم وأعلنت لجنة تحكيم مباريات بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد نتاؤج مباريات اليوم الأول من البطولة المقامة بملاعب جامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة.

وفازت جامعة المنوفية على جامعة القاهرة 3/0، بينما فازت جامعة بنى سويف على جامعة سوهاج1/0، وتعادل جامعة كفر الشيخ وطنطا واحد واحد، وفوز جامعة الزقازيق على جامعة المنصورة 3/0.