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"جامعة بنها الأهلية" تعلن بدء مرحلة قبول الطلاب لهذا العام.. اعرف الخطوات

السبت، 20 أغسطس 2022 12:31 م
"جامعة بنها الأهلية" تعلن بدء مرحلة قبول الطلاب لهذا العام.. اعرف الخطوات المبني الإدارى لجامعة بنها الأهلية بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، أنه بناءا على صدور قرار بدء الدراسة في جامعة بنها الأهلية تقرر قبول الطلاب بكليات جامعة بنها الأهلية الـ 5 وبدء ترشيح الطلاب بها بالتوازي مع الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، حيث تقرر البدء في هذه المرحلة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022، حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي  www.tansik.egypt.gov.eg.

وفيما يلي الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بجامعة بنها الأهلية من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

-      يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي  www.tansik.egypt.gov.eg

-       ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية".

-      يقوم الطالب بتسجيل رغباته باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

-      يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

-      يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

أما عن طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

أما كيفية تسجيل الرغبات للالتحاق بجامعة بنها الأهلية من مدينة العبور والمدن المجاورة، فيستطيع الطالب القيام بالتسجيل من منزله باستخدام الكمبيوتر الشخصي، وفي حال رغبة الطالب التسجيل في إحدى كليات جامعة بنها الأهلية ويحتاج إلى المساعدة فى تسجيل الرغبات توفر جامعة بنها الأهلية هذه الخدمة لمن يرغب اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 أغسطس من خلال معامل الحاسب الآلي في جامعة بنها بالعبور.

 

 


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