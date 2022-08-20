تأجيل محاكمة 18 أجنبيا في اتهامهم بتهريب المخدرات لجلسة 23 أغسطس

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي يضم 18 متهما أجنبيا، بينهم سياسى، على خلفية اتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج البلاد إلى الداخل والاتجار فيها، لـ 23 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعات.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين بجلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والاتجار بها داخل البلاد، وبتكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم كونوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد، والإتجار بها داخل البلاد، حيث حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا أمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاح ناري مششخن (بندقية ألية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة أخرى، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.