أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم.

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الاستصلاح الزراعى بالدلتا الجديدة والصعيد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة مشروعات الاستصلاح الزراعى، بالدلتا الجديدة، والصعيد، وجنوب الوادى، كما اطلع على الموقف التنفيذى الخاص بالتغذية الكهربائية لتلك المشروعات.

توجيهات رئاسية بشأن المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

الحكومة تنفى إصدار قرار بتجفيف بحيرة "فطناس" فى واحة سيوة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتجفيف بحيرة " فطناس" في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجفيف بحيرة " فطناس" في واحة سيوة، مُوضحةً أن انخفاض مناسيب المياه ببحيرة "فطناس" يرجع إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، الأمر الذي أدى للإضرار بزراعات "الزيتون والنخيل" بالمنطقة، مُشيرةً إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف بالواحة سيتم عودة مناسيب المياه تدريجياً مع حلول فصلي الخريف والشتاء، باتزان وبدون حدوث ازدحامات مائية مثل ما كان يحدث بالماضي، وبدون الإضرار بالأراضي المتاخمة لبحيرة "فطناس" وغيرها من المناطق ذات الطبيعة البيئية الخاصة.

طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا بسبب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام من 240 لـ232 درجة قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول فى الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023 من 240 درجة إلى 232 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

الإسكان: مهلة أخيرة لحائزى أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى للتفاوض حتى 31 أغسطس

صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234,50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 87.4 % اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 87.4 %، حيث تقدم للامتحان 38447 طالبا وطالبة حضر منهم 30507 نجح منهم 26671 طالبا وطالبة .

10 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارى، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول . "العدل" تحذر من الزج باسمها فى سجالات السوشيال ميديا حول الأحكام القضائية أهابت وزارة العدل بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها التى يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية. التعليم: أولوية لفحص 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية الراسبين أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، تم توجه أماكن التظلمات بالمحافظات بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم. الصحة: وضع بروتوكولات علاجية جديدة للأمراض المختلفة لرفع معدلات الشفاء أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات. التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط عدة حالات غش بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة دور ثان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وقائع الغش والطلبة المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

تنسيق الجامعات 2022.. 165 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية