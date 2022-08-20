اليوم السابع
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تعليم القليوبية: 1358 طالبا بالثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية دون شكاوى

السبت، 20 أغسطس 2022 01:15 م
تعليم القليوبية: 1358 طالبا بالثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية دون شكاوى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية،عن سهولة امتحان مادة اللغة العربية دور ثاني، مؤكدين أن مستوى الأسئلة أسهل من امتحان الدور الأول، وهو ما رسم البهجة والسرور على وجوه الطلاب عقب خروجهم من أداء امتحان اليوم، في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
 

ومن ناحيته أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يؤدي 1358 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادة اللغة العربية دور ثان لهذا العام، أمام 12 لجنة عامة على مستوى المحافظة، موضحا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من امتحان اليوم.

 

وانطلقت صباح اليوم، السبت 20 أغسطس الجارى، امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وفق نظام البابل شيت، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التصدي لأى محاولات غش، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت بدء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، اليوم السبت حيث يؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، فى 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.


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