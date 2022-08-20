اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 08:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 20 أغسطس 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطبا على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا  .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 26، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

طقس شديد الحرارة غدا بجميع الأنحاء وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 36

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:49 م

طقس الويك إند.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو وتوجه نصائح للمواطنين

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:04 م

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:00 ص

العالم هذا الصباح.. طقس سيئ يضرب انجلترا وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة.. رئيس وزراء فلسطين يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في مجزرة "جباليا".. مجلسا أمن روسيا وبيلاروسي يؤكدان تهديد كييف للأمن النووي العالمي

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة