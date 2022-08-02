5 أطعمة تحسن من صحة أمعائك .. أبرزها الزبادى والشوكولاتة

كتبت ميرفت رشاد

ترتبط القناة الهضمية السليمة بالهضم السليم، والميل إلى إنقاص الوزن يكون أسرع كثيرًا عندما يكون لديك أمعاء صحية، تعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي ضرورية لامتصاص العناصر الغذائية وإطلاق السموم من الجسم، إذا كنت تعاني من أمعاء غير صحية ، يمكن أن تعاني من مشاكل خطيرة مثل الانتفاخ والالتهاب والسكري والسمنة وانخفاض الطاقة وحب الشباب، وللحصول على أمعاء صحية ، يجب التركيز على الأطعمة المخمرة والأطعمة البروبيوتيك لتعزيز البكتيريا الجيدة، وفى السطور القادمة سنوضح 5 أطعمة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل أمعاء صحية، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الزبادي:

الزبادي هو غذاء بروبيوتيك يتكون من بكتيريا صديقة للأمعاء، وهذا يساعد في زيادة عدد البكتيريا النافعة في القناة الهضمية ويساعد على تحسين عملية الهضم، إنه رائع للقضاء على البكتيريا السيئة.

المانجو:

المانجو هو غذاء غني بالألياف وهو رائع لأمعائك، يحافظ على البكتيريا الجيدة حية في أمعائك، يحسن صحة أمعائك وكذلك يقلل من دهون الجسم ويسيطر على نسبة السكر في الدم.

زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص تعزز صحة الأمعاء، يحتوي على خاصية مضادة للفيروسات والبكتيريا تقتل البكتيريا السيئة في أمعائك، تساعد الأحماض الدهنية في قتل البكتيريا مع استعادة مستويات الحموضة في معدتك.

الثوم:

للثوم خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تساعد في تقليل البكتيريا السيئة، هذا جيد لإنتاج البكتيريا الصحية في أمعائك والقضاء على السموم.

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مادة البوليفينول، وهي مادة كيميائية عضوية تعزز نمو وفعالية بكتيريا الأمعاء،فالشوكولاتة ذات قيمة غذائية عالية خاصة الداكنة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو الغنى بالمعادن وكمية لا بأس بها من الألياف القابلة للذوبان، كما أنها غنية بالحديد والماغنيسيوم والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة.