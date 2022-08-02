طقس الخليج.. أمطار بالسعودية غائما بالبحرين والإمارات

وكالات

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السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً وغائماً جزئياً أحياناً.





الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس اليوم حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .