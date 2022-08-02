المؤبد لسائق بتهمة قتل طالب بسب ركنة توك توك في السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، على سائق بتهمة قتل طالب بسبب نشوب مشاجرة بينهما على ركن دراجة نارية توك توك فى السلام.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم فى أمر الإحالة، تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد، بأن قام بحيازة سلاح أبيض للاعتداء على المجنى عليه، وما أن رآه ظفر به وسدد له عدة طعنات نافذة سقط على الارض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام تلقي بلاغا نشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دماءه وتوفي في الحال بالانتقال والفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه وفر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان تواجد المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.