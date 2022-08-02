السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بسرقة 300 مليون دولار عملات مشفرة

كتبت: نهال أبو السعود

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 11 شخصًا خططوا لعملية الاحتيال المعروفة ياسم ‏‏"مخطط بونزي" والتى استهدفت جمع أكثر من 300 مليون دولار في صورة عملات مشفرة من المستثمرين.‏

وبحسب فوربس، تدعي الشركة التي تحمل اسم ‏Forsage‏ ، بأنها منصة ذكية لا مركزية ، ويسمح لملايين ‏المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر عقود ذكية تعمل على بلوكشين إيثيريوم وترون وباينانس، ‏لكن تحت الغطاء قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه لأكثر من عامين ، كان الإعداد يعمل كمخطط ‏هرمي قياسي حيث يحقق المستثمرون الأرباح من خلال تجنيد آخرين في العملية.‏

في بيان ، أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ‏Forsage‏ تدير هيكل بونزي نموذجي ، حيث يُزعم ‏أنها استخدمت أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين.‏

وكتبت كارولين ويلشانز ، الرئيسة بالإنابة لوحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة للجنة الأوراق المالية ‏والبورصات: "كما تدعي الشكوى ، فإن ‏Forsage‏ عبارة عن مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق ‏واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من ‏خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل".‏

وفقا للتقرير، أربعة من المتهمين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات من مؤسسي المنصة، كما ‏وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا تهمة لثلاثة مروجين في الولايات المتحدة أيدوا فورساج عبر ‏حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

تم إطلاق ‏Forsage‏ في يناير 2020 ، وحاول المنظمون في جميع أنحاء العالم إغلاقها منذ ذلك الحين، ‏وتم رفع دعاوى وقف ضد فورساج أولاً في سبتمبر 2020 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في ‏الفلبين ، وفي وقت لاحق ، في مارس 2021 ، من قبل مفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين.