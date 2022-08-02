السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بسرقة 300 مليون دولار عملات مشفرة

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 11 شخصًا خططوا لعملية الاحتيال المعروفة ياسم "مخطط بونزي" والتى استهدفت جمع أكثر من 300 مليون دولار في صورة عملات مشفرة من المستثمرين.
وبحسب فوربس، تدعي الشركة التي تحمل اسم Forsage ، بأنها منصة ذكية لا مركزية ، ويسمح لملايين المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر عقود ذكية تعمل على بلوكشين إيثيريوم وترون وباينانس، لكن تحت الغطاء قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه لأكثر من عامين ، كان الإعداد يعمل كمخطط هرمي قياسي حيث يحقق المستثمرون الأرباح من خلال تجنيد آخرين في العملية.
في بيان ، أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Forsage تدير هيكل بونزي نموذجي ، حيث يُزعم أنها استخدمت أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين.
وكتبت كارولين ويلشانز ، الرئيسة بالإنابة لوحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات: "كما تدعي الشكوى ، فإن Forsage عبارة عن مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل".
وفقا للتقرير، أربعة من المتهمين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات من مؤسسي المنصة، كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا تهمة لثلاثة مروجين في الولايات المتحدة أيدوا فورساج عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم إطلاق Forsage في يناير 2020 ، وحاول المنظمون في جميع أنحاء العالم إغلاقها منذ ذلك الحين، وتم رفع دعاوى وقف ضد فورساج أولاً في سبتمبر 2020 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين ، وفي وقت لاحق ، في مارس 2021 ، من قبل مفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين.
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