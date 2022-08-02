الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم الشعب الأفغانى بمساعدات إنسانية قوية

وقال بلينكن في بيان له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "حركة طالبان انتهكت على نحو صارخ اتفاق الدوحة من خلال استضافة وإيواء زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتل بضربة أمريكية في كابول ".

وأضاف بلينكن " في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات ".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في غارة جوية استهدفته في أفغانستان .