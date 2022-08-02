اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم الشعب الأفغانى بمساعدات إنسانية قوية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:31 ص
الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم الشعب الأفغانى بمساعدات إنسانية قوية وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية .

وقال بلينكن في بيان له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "حركة طالبان انتهكت على نحو صارخ اتفاق الدوحة من خلال استضافة وإيواء زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتل بضربة أمريكية في كابول ".

وأضاف بلينكن " في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات ".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في غارة جوية استهدفته في أفغانستان .

 


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