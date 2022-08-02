البيت الأبيض: أيمن الظواهرى كان الإرهابى الأكبر فى العالم

كتب عبد الوهاب الجندى

علق البيت الأبيض على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا، إن "الظواهري كان الإرهابي الأكبر في العالم وقد نفذنا التزامنا بالقضاء عليه".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن كان قد أكد أنه لن يسمح أن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة جوية بطائرة مسيرة على منزل في العاصمة الأفغانية كابول، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الظواهري قتل عن طريق القصف بصاروخ طراز "RX9"عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه.