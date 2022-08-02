اليوم السابع
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البيت الأبيض: أيمن الظواهرى كان الإرهابى الأكبر فى العالم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:14 م
البيت الأبيض: أيمن الظواهرى كان الإرهابى الأكبر فى العالم الظواهري
كتب عبد الوهاب الجندى

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علق البيت الأبيض على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا، إن "الظواهري كان الإرهابي الأكبر في العالم وقد نفذنا التزامنا بالقضاء عليه".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن كان قد أكد أنه لن يسمح أن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة جوية بطائرة مسيرة على منزل في العاصمة الأفغانية كابول، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الظواهري قتل عن طريق القصف بصاروخ طراز "RX9"عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه.

 

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أيمن الظواهري

مقتل ايمن الظواهري

امريكا

كابول

افغانستان

تنظيم القاعدة



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