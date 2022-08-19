عامل يكشف سبب شروعه فى قتل عاطل بمنطقة أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالشروع في قتل عاطل بمنطقة أوسيم، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن المجني عليه اعتدى عليه سابقا، وتسبب في إصابته، بسبب خلافات بينهما، ويوم الحادث شاهده خلال سيره في الشارع، فقرر الانتقام منه، وغافله وسدد له طعنة بسلاح أبيض في صدره وفر هاربا.

أضاف المتهم أن هدفه كان إصابة المجني عليه وليس إنهاء حياته، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عاطل بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين اعتداء عامل على عاطل بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بسبب خلافات سابقة بينهما وتشاجر المجني عليه مع المتهم منذ عدة أيام حيث تجدد الخلاف بينهما وارتكب المتهم الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.