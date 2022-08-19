ضبط عاطلين أصابا عاملا بطلق نارى خلال محاولتهما سرقة شاب بالإكراه فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

حاول مسجلين خطر سرقة شاب بالإكراه في أوسيم، وخلال محاولة ضبطهما أطلق أحد المتهمين النار على عامل، مما أسفر عن إصابته، وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم في إصابة المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا بمحاولة شخصين سرقة عامل بالإكراه في أوسيم، انتقل على الفور المقدم محمود يحيي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن مسجلين خطر هددا شاب بسلاح ناري، في محاولة للاستيلاء على دراجته البخارية، إلا أنه قاومهما واستغاث بعدد من المواطنين، وخلال محاولة ضبطهما، أطلق أحد المتهمين النار من سلاح خرطوش، أصاب أحد المواطنين، يرتبط بعلاقة قرابة بمالك الدراجة، وتم ملاحقة المتهمين والقبض عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.