روسيا تعتقل عميلا لجهاز الأمن الأوكرانى فى مدينة كراسنودار

كتب : أحمد علوى

اعتقل الأمن الروسى عميلا لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا، كان يقوم بجمع ونقل المعلومات إلى الأمن الأوكراني.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الجمعة - "لقد تم اعتقال عميل لجهاز الأمن الأوكراني، يحمل أسم مستعار آرتشي، كان يقوم بجمع ونقل معلومات إلى ضباط إدارة الأمن الأوكراني".

وأوضح البيان، أن المُعتقل هو مواطن روسي، أقام بنفسه إتصالات مع أجهزة الأمن الأوكرانية بغرض الحصول على المال.

وأضاف البيان: "بناء على تعليمات أجهزة الأمن الأوكرانية، حصل المذكور بشكل غير قانوني، على معلومات ونقلها إلى الخارج، حيث يمكن استخدامها ضد أمن روسيا"، مشيرا إلى فتح تحقيق في هذه القضية بتهمة الخيانة.

يُذكر أن أجهزة الأمن الروسية اعتقلت في الفترة الأخيرة عددا من الأشخاص بتهمة التخابر مع أجهزة الأمن الأوكرانية.