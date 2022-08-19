تفاصيل حادث أتوبيس بسيارة في المنيا ومصرع وإصابة 29 شخصا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، حادث مروع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل، صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع وإصابة 29 شخصا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، في مركز المنيا، بين أتوبيس وسيارة نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاصـ وإصابة 22 آخرين، جميعهم من محافظات جنوب الصعيد، وتم نقلهم إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

أفادت التحريات الأولية أن الأتوبيس كان قادما من محافظة الأقصر ويقل نحو 50 راكبا، في طريقه إلي محافظة القاهره، وعلي بعد 2 كيلو من بوابة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي في إتجاه بحري، إصطدمت بجانبه الأيمن سيارة نقل محملة بالطوب الحجري، ونتج عن ذلك مصرع 7 أشخاص، وإصابة 22، شخصا بينهم سيدات، وتم نقلهم جميعا إلي المستشفي العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج، كما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث ومعاينته ومعرفة أسبابه وملابساته، وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي.