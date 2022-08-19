الكشف على 988 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز نجع حمادي ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 988 حالة بواقع " 320 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 229 حالة طب أطفال، 176 حالة جراحة عامة، 153 حالة أمراض باطنية، 86 حالة أمراض نساء وتوليد، 33 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ102 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 116 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.