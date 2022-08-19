الكشف على 1311 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بقيادة الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عماره بحوش عيسى.

وأسفرت هذه القافلة المجانية التى استمرت على مدار يومين عن الكشف على 1311 مواطن مجانا، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، بالإضافة لوجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة.

وتضمنت القافلة الطبية أيضا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .

وتأتى هذه القافلة وفق خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.