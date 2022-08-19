محافظ المنوفية: تنظيم 14 قافلة طبية للعلاج الجاد والكشف على 1424 مواطنا

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال عادل درغام، مدير أحدى الجمعيات الخيرية بالمنوفية، إنه خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو تم تنظيم 14 قافلة طبية للعلاج الجاد بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم وذلك لتقديم الخدمات الصحية وإجراء التدخلات الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف "درغام" إلى أنه خلال تلك القوافل الطبية تم توقيع الكشف الطبي علي 1424مريض بالمجان واجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم ، كما تم تسليم 668نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار ، مؤكداً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً تسهيلاً على المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً، مثمناً جهود الجمعيات الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.