السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية بالمنطقة الثانية السكنية بمدينة السادات نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية بالمنطقة الثانية السكنية بمدينة السادات نتيجة ماس كهربائى عقب الدفع بسيارتى إطفاء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.