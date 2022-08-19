اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية فى المنوفية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:27 م
السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية فى المنوفية سيارات مطافئ - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية بالمنطقة الثانية السكنية بمدينة السادات نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية بالمنطقة الثانية السكنية بمدينة السادات نتيجة ماس كهربائى عقب الدفع بسيارتى إطفاء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مركز السادات

حريق

محل أدوات منزلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة