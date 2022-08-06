طرق طبيعية لتقوية عضلات الجسم.. اهتم بالبروتينات ومارس الرياضة

كتبت نهير عبد النبى

قد يعانى الكثيرون من ضعف فى العضلات والتعرض المستمر للكسور والألم والالتهابات، قد يكون ذلك بسبب الإصابة بمشاكل العظام مثل هشاشة العظام أو النقرس وغيرها وقد يكون بسبب ضعف الجسم وعدم التغذية السليمة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على تقوية العضلات.

تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتينات مهمة جدًا لاكتساب العضلات، لكن الكربوهيدرات والدهون هى أيضًا مصادر ضرورية للطاقة.

إذا كان هدفك هو اكتساب العضلات الخالية من الدهون، فيجب أن تركز على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول المزيد من السعرات الحرارية كل يوم من الأطعمة التي تبني العضلات.

أغذية بناء العضلات لاكتساب العضلات الخالية من الدهون - البيض يحتوى البيض على بروتين عالي الجودة ودهون صحية وعناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامينات ب والكولين. - سمك السلمون يحتوى البيض على بروتين عالي الجودة ودهون صحية وعناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامينات ب والكولين. يعتبر سمك السلمون خيارًا رائعًا لبناء العضلات والصحة العامة، كما يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية والعديد من فيتامينات ب، وتلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا مهمًا في صحة العضلات وقد تزيد من اكتساب العضلات.



- صدور الدجاج هناك سبب وجيه لاعتبار صدور الدجاج عنصرًا أساسيًا لاكتساب العضلات فهي مليئة بالبروتين وبالتالى تعزز صحة وقوة العضلات، كما تحتوي صدور الدجاج أيضًا على كميات كبيرة من فيتامينات ب النياسين وب 6 التى تعمل على تقوية العضلات.



- التونة تحتوى التونة على كميات عالية من فيتامين أ والعديد من فيتامينات ب ، بما فى ذلك B12 والنياسين و B6 هذه العناصر الغذائية مهمة للحصول على أفضل أداء للصحة والطاقة والتمارين الرياضية.

- لحم البقر الخالى من الدهن لحم البقر غني بالبروتين عالي الجودة وفيتامينات ب والمعادن والكرياتين ، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون يمكن أن يزيد من كمية الكتلة الخالية من الدهون المكتسبة من خلال تدريب الوزن . لحم البقر غني بالبروتين عالي الجودة وفيتامينات ب والمعادن والكرياتين ، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون يمكن أن يزيد من كمية الكتلة الخالية من الدهون المكتسبة من خلال تدريب الوزن .

حتى عندما تحاول اكتساب العضلات قد يكون من الأفضل اختيار اللحم البقري الذي يدعم اكتساب العضلات دون توفير الكثير من السعرات الحرارية الإضافية.