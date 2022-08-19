أسعار النفط تسجل 96.05 دولار لبرنت.. و89.94 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 96.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.94 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 5 ملايين برميل يوميا.

وكانت وزارة المالية الروسية، قد أعلنت عن خفض رسوم تصدير النفط الخام بنسبة دولار ليصل إلى 52 دولار للطن بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل.

وبحسب تقرير المالية الروسية، فإن متوسط سعر زيت الأورال تتراوح بين 83.06 دولار للبرميل أو 606.4 دولار للطن خلال فترة الرصد من 15 يوليو عام 2020 إلى 14 أغسطس من العام الجاري.

وأوضحت أن سعر تصدير النفط يساوي حاليا 53 دولارا للطن، لافتة إلى أن رسوم تصدير النفط ستنخفض من 15.9 دولار إلى 15.6 دولار على منتجات الزيوت الخفيفة وزيوت التشحيم، أما على منتجات الزيوت الداكنة ستنخفض من 53 دولارا إلى 52 دولارا للطن.

وأشارت إلى أن رسوم تصدير الغاز الطبيعي المسال من مزيج البروبان والبوتان التجاري ستكون 91.6 دولار للطن، فيما ستبلغ الرسوم المفروضة على الجزء النقي من غاز البترول المسال 82.4 دولار للطن، وبالنسبة لرسوم تصدير فحم الكوك فستكون 3.3 دولار للطن.