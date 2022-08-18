أسعار النفط تسجل 93.50 دولار لبرنت و87.83 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 93.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.83 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع طفيف .

ولقي 16 رجل إطفاء مصرعهم في حريق مستودع للنفط في غرب كوبا.

وذكرت الرئاسة الكوبية- وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الخميس، أن تشييع الضحايا سيجري غدا الجمعة وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

وقال الدكتور محمد شادى الخبير الاقتصادى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أسباب انخفاض أسعار الطاقة كثيرة جدا لدينا تراكم في الأسباب وليس سببا واحدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء دى إم سى: أهمها زيادة الإنتاج في أمريكا، ودخول النفط اللليبى إلى الأسواق والتوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب وضخ من 5 إلى 6 مليون برميل من النفط الإيراني، والصين والهند يشترون كميات كبيرة من النفط الروسى بأسعار منخفضة جدا، وبالتالي قل الطلب على النفط الذى يباع بالسعر الشرعى.

وتابع: لدينا تباطؤ فى الاقتصاد الصينى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى داخلين في انكماش في النمو في الربع الثانى ، اتجاه أوبك لتعويض خسائرها صحيح جدا والمجموعة وصلت إلى الكمية القوى من إنتاجها، ومن المتوقع استمرار انخفاض النفط حال استمرت الأوضاع على حالها.