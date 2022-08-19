أسعار الذهب اليوم تنخفض 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1077 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، هبوطً بقيمة حوالي 15 جنيهًا، قياسًا على سعر الذهب أمس الخميس، وسجل الذهب في مصر ، هذا التراجع بسبب الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا لتنزل أونصة الذهب إلى مستويات 1750 دولار بعد أن سجلت مستويات اقتربت من 1800 دولار الأيام الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها في تداولات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل 1092 جنيهًا أمس.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 923 جنيها

عيار 24 سجل 1231 جنيها

عيار 21 سجل 1077 جنيها

الجنيه الذهب 8616 جنيها

أونصة الذهب 1750 دولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضاً إلى 1766.20 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب "تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي"،

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال عدد من مسؤولي الفدرالي الأميركي أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.