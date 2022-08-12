توقعات حركة الذهب فى مصر والبورصة العالمية.. محلل يشرح عوامل تغير الأسعار

كتب إسلام سعيد

كشف أسامة زرعى محلل أسواق المعادن الثمينة، أن أسعار أونصة الذهب فى البورصات العالمية متوسط حركة بين 1790 دولار إلى 1800 دولار، وذلك بعد إعلان التضخم فى أمريكا عند مستوى أدنى من المتوقع مع هبوط أسعار المحروقات.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن السوق العالمى للذهب لا يزال عند تأثير بيانات وزارة العمل الأمريكية والتى كشفت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف قرابة 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة وهو ما أبعد سيناريو دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود، الأمر الذي ساهم في إبطاء وتيرة الصعود لسعر الذهب.

وأوضح أن الذهب نجح في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية خلال الأيام الماضية الأمر الذي يجعل هناك حالة ترقب لحركة الذهب الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق المصري للذهب ليس بعيداً عن تطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية كما أن عوامل العرض والطلب تساهم في تحريك حركة المعدن النفيس في مصر والذي سجل متوسط سعر 1055 إلي 1065 جنيها.