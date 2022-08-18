اليوم السابع
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محافظ القاهرة يكرم 150 متدربا اجتازوا دورات هيئة النظافة والتجميل

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:19 م
محافظ القاهرة يكرم 150 متدربا اجتازوا دورات هيئة النظافة والتجميل جانب من التكريم
كتب سيد الخلفاوى

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كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 150 متدربا من الذين اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتأهيلهم لسوق العمل، كما تم تكريم القائمين على عملية التدريب بمنحهم شهادات تقدير.

وأكد محافظ القاهرة فى تصريحات له، أن مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل التي تبنتها محافظة القاهرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030 .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم من سيتحمل مسئولية الوطن فى المستقبل مؤكدًا أن المحافظة ستنفذ عدد من البرامج المتنوعة لتدريب أكبر عدد من الشباب خلال الفترة القادمة موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالى على تعاونها فى إقامة هذه الدورات.

وأضاف محافظ القاهرة ان جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وهيئة نظافة القاهرة قاموا بتدريب 150 خريج وخريجة من محافظة القاهرة بينهم عدد من ذوى الهمم وخريجين من محافظات أخرى وبعض الدارسين الوافدين من الدول الخارجية على عدد من البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل مثل إدارة الجودة الشاملة ، والتصميم على الحاسب الالي ، وبرامج الفوتوشوب ، وبرنامج التفصيل والخياطة وبرنامج كشف أعطال السيارات وقيادة المعدات الثقيلة.

وبعد انتهاء التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربين بأحد المصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر حيث اجتاز 100 خريج منهم الاختبارات وحصلوا على وظائف مشرفين انتاج ومشرفين جودة وعمال وعاملات تفصيل .

وفي نهاية التكريم، أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين عن الدورات الجديدة التي سينظمها الجهاز بالتعاون مع هيئة النظافة كتعليم اللغة الإنجليزية وبرامج مهنية على مستوى أعلى لتعليم التطريز والتدريب على الحفر على الأخشاب.

كما أثنى المتدربون على الخبرات التى اكتسبوها من التدريب بهيئة النظافة التى أهلتهم لإجتياز اختبارات القبول بعدد من مصانع المنطقة الحرة بمدينة نصر ، والتى تضمنت تدريب لأول فتاة على قيادة المعدات الثقيلة بالهيئة ونجاحها فى ذلك.  

حضر الحفل اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وعدد من قيادات المحافظة.


القاهرة

نظافة القاهرة

هيئة النظافة

سوق العمل

تدريب الشباب



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