ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم هيروين وسلاح نارى وأبيض ببنى سويف

بني سويف هانى فتحى

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم نصف أسطوانة (هيروين) وسلاح أبيض وسلاح ناري، أثناء محاولتهم ترويج المخدرات على عملائهم مدمني المخدرات بمدينة الفشن.



تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من الرائد عماد عثمان رئيس مباحث الفشن، تفيد قيام 3 عاطلين وهم ( ع . م ) - 36 سنة ، و ( م . م ) ، ( أ . ش ) مقيمون بمدينة الفشن، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة يقومون بترويجها علي عملائهم مدمني المخدرات بدائرة مركز الفشن.



تمكن النقيبان مصطفي فايز واحمد عزام معاونا المباحث، من إلقاء القبض عليهم وبتفتيشهم تم العثور علي نصف أسطوانة من جوهر (الهيروين ) المخدر وسلاح ناري وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وحررمحضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.









