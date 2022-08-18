ضبط أسماك مدخنة ولحوم غير صالحة خلال حملة لـ"بيطرى الغربية"

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين في الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم الغير صالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا علي صحة المواطنين.

تم تحرير 4 محاضر أسماك مدخنه "رنجة" باجمالي الكميه المضبوطه بوزن 2250 كجم لم يتم الجزم بصلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه، وعليه رأت اللجنه تحريز الكمية لسحب عينات من المضبوطات حال ورود قرار النيابه المختصة، وكذا تم ضبط 115 أسماك مدخنه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور علي بعض محلات الهايبر ماركت ومحلات بيع الأغذية ذات الأصل الحيواني للتأكد من سلامة المعروض منها.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير عدد من المحاضر بمراكز "زفتي، سمنود، كفرالزيات، بسيون" عبارة عن 17.5 كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر صالحه للإستهلاك الأدمى، 4.5 كجم لحوم جاموسي ذبح خارج المجازر ، 4.5 كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.