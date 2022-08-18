جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد للأب المتهم بالتعدى على ابنته فى الشرقية

صدر الحكم، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، محجوب

تعود أحداث القضية رقم 6923 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان،عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق، " ع ع ف" 46 عاما مقيم مدينة العاشر، للمحاكمة الجنائية، لقيامه بالتعدى على ابنته بالقوة مستغلا ماله من سلطة عليها، وتبين أن الطفلة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وقام بالتعدى عليها أكثر من مرة.