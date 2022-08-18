اليوم السابع
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القبض على عاطل متهم بالشروع فى قتل عامل بأوسيم

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:53 م
القبض على عاطل متهم بالشروع فى قتل عامل بأوسيم رجال الشرطة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عاطل بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين اعتداء عامل على عاطل بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بسبب خلافات سابقة بينهما  وتشاجر المجني عليه مع المتهم منذ عدة أيام  حيث تجدد الخلاف بينهما  وارتكب المتهم الجريمة. 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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