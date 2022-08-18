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الدفاع الأوكرانية: روسيا تحضر لاستفزاز فى محطة زابوريجيا النووية غدا

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:05 م
الدفاع الأوكرانية: روسيا تحضر لاستفزاز فى محطة زابوريجيا النووية غدا الجيش الأوكرانى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا تحضر لاستفزاز في محطة زابوريجيا النووية غدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أفاد تقرير لمنظمة الصليب الأحمر أنه بسبب الحرب في أوكرانيا، تحول تركيز نشاط الصليب الأحمر الأوكرانى إلى مساعدة المشردين داخليًا وأنه من بين الاتجاهات الرئيسية تسليم مجموعات الطعام ولفت التقرير إلى أنه تشكل منظمة الصليب الأحمر الأوكراني في مدينة كييف حوالى ألف مجموعة من هذه المجموعات يوميًا لمساعدة المشردين داخليا.

 

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في الوقت نفسه ، تواصل تطوير اتجاهات أخرى، على وجه الخصوص ، حيث يتم التركيز بشكل كبير على تزويد المستشفيات بمعدات لغرف العمليات ، ومعدات التشخيص فيما تولي الكثير من الاهتمام للأطفال.


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