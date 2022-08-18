اليوم السابع
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قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية الروسية: واشنطن تساهم فى حدوث كارثة نووية بأوروبا

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:53 م
قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية الروسية: واشنطن تساهم فى حدوث كارثة نووية بأوروبا إيجور كيريلوف
موسكو (أ ش أ)

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أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، أن مواصلة القوات الأوكرانية لقصف محطة "زابوروجيا" قد يؤدى إلى وقف عملها.
 
وأشار كيريلوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن واشنطن تشجع نظام كييف وتساهم في حدوث كارثة نووية محتملة في أوروبا.
 
وأضاف "مستعدون لتقديم صور حقيقية عالية الدقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، توضح أننا لا ننشر الأسلحة، خاصة الثقيلة منها على أراضي هذه المحطة".
 
وتابع "إن وزير الدفاع الروسي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بهذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تصمت عن البيانات الموضوعية بشأن القصف والوضع فى محطة الطاقة النووية، وبذلك تشجع إفلات نظام كييف من العقاب وتساهم في تطور محتمل لكارثة نووية فى أوروبا".
 
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن نظام كييف يعد لتنفيذ "استفزاز" بالمحطة النووية زابوروجيا خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأوكرانيا.

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