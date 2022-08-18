الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بمطروح

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط (تشيكل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزتهم (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,540,000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.