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الإندبندنت: آلاف اللاجئين الأوكرانيين معرضون للتشرد فى بريطانيا

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 ص
الإندبندنت: آلاف اللاجئين الأوكرانيين معرضون للتشرد فى بريطانيا علم أوكرانيا وعلم بريطانيا
وكالات

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أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن آلاف اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلهم بريطانيون معرضون لخطر التشرد، بسبب ارتفاع تكاليف إعالتهم في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض العائلات البريطانية التي استضافت لاجئين طلبت من حكومة المملكة المتحدة مضاعفة مخصصاتها من 350 جنيها إسترلينيا (420 دولارا) شهريا إلى 700 جنيه إسترليني (840 دولارا).

وحسب دائرة الإحصاء الوطنية فإن حوالي واحد من كل أربعة بريطانيين قدموا المأوى للاجئين الأوكرانيين يخططون لرفض المشاركة في برنامج استقبال المهاجرين في غضون ستة أشهر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

ووقع أكثر من 1000 لاجئ أوكراني على خطاب جماعي يطالبون فيه بتسهيل انتقالهم إلى مكان إقامة دائم، حتى لا يتركوا في الشارع.

وفي بداية يوليو، وجد أكثر من 1000 أوكراني أنفسهم بلا مأوى في المملكة المتحدة إما بسبب رفض عدد من السكان المحليين قبولهم في المنزل، على الرغم من الاتفاقات الأولية، أو بسبب "الظروف غير الملائمة" للعيش.


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