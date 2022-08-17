اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:28 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال ازدواج مسار النقب على طريق الخارجة أسيوط

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:24 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال ازدواج مسار النقب على طريق الخارجة أسيوط محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال ازدواج مسار النقب
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضمن جولته اليوم، الأربعاء، سير العمل لازدواج الطريق بمسار النقب الجديد الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق من الكيلو ٦٠ وحتى الكيلو ٦٦، وذلك بحضور المهندس علاء عبد العال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق بالمحافظة.
 
حيثُ أطلع المحافظ على البرنامج الزمني لتنفيذ ازدواج الطريق، وخطة سير الأعمال، مُشيدًا بما تم إنجازه، ومُوجهًا بدفع معدلات التنفيذ والآداء؛ للانتهاء من ازدواج المسار الجديد الذي تم تعديله للحد من المنحنيات الخطرة والحوادث.
 
 

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