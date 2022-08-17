اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء الكويتى يعزى مصر قيادة وشعب في حادث حريق كنيسة أبوسيفين

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:16 م
مجلس الوزراء الكويتى يعزى مصر قيادة وشعب في حادث حريق كنيسة أبوسيفين الكويت
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح عن وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية إزاء الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والمصابين.

وعبر مجلس الوزراء الكويتي ،عقب إجتماعة اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كافة إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم.


مجلس الوزراء الكويتى

الكويت

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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