فوائد زيت السمسم على صحة الشعر ومنع تساقطه

كتبت نهير عبد النبى

زيت السمسم من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والفوائد المذهلة لصحة البشرة والشعر، وحسب ما ذكره موقع nayeshamills يعتبر زيت السمسم أحد البدائل الصحية إذا كنت ترغب فى رفع مستوى روتين العناية بالبشرة والشعر.



فوائد زيت السمسم للشعر.. يمنع الشيب المبكر

يعتبر شيب الشعر مشكلة شائعة واستخدام زيت السمسم النقي لتدليك الرأس يمكن أن يمنع الشيب المبكر للشعر، ويساعد في الحفاظ على لون الشعر الطبيعى، ويقوم بذلك عن طريق مكافحة تراكم الجذور الحرة والمواد الكيميائية، ما يمنع ظهور الشيب المبكر.



يعزز نمو الشعر

كونه غنيًا بفيتامين E، فإنه يمكن أن يمنع المزيد من تساقط الشعر عن طريق تسهيل نمو الشعر وزيادة الدورة الدموية عند تدليك الرأس، وتقارن بعض الدراسات تأثيره بفوائد الأدوية.



يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

عند تدليك الرأس يمكن لزيت السمسم تكوين طبقة حول جذع الشعرة، ما يحمى الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.



يعالج حشرات الرأس

يمكن أن يساعد استخدام زيت السمسم وزيت النيم أو زيت شجرة الشاي في تدليك رأس أطفال المدرسة في علاج قمل الرأس، كما أنه مفيد فى علاج الأمراض الفطرية والبكتيرية.



يلطف الشعر التالف والجاف بسبب الحرارة

إذا كنت تستخدم مكواة فرد الشعر أو مجففات الشعر بشكل متكرر للتصفيف، فإن زيت السمسم المضغوط بالخشب عالي الجودة يمكنه إصلاح الشعر بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يرطب الشعر ويوفر تغذية عميقة للبصيلات.



يمنع تساقط الشعر بسبب الإجهاد

يمكن أن يساعد التدليك المنتظم بزيت السمسم في تخفيف التوتر، حيث إن له تأثيرات مهدئة، والتي بدورها تمنع تساقط الشعر بسبب الإجهاد.



يمنع قشرة الرأس

يمكن أن يساعد تدليك الرأس بزيت السمسم في منع جفاف فروة الرأس والحكة، وهو السبب الرئيسي لقشرة الرأس، ونظرًا لخصائصه المرطبة فإنه يحافظ على صحة فروة الرأس ويمنع التقشر.



وصفات لزيت السمسم تدليك الشعر بزيت السمسم

سخني الزيت ودلكي الشعر من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسليه بمنظف معتدل للشعر وماء فاتر.



تدليك الشعر بزيت السمسم وزيت النيم

خفف أجزاء متساوية من زيت النيم وزيت السمسم وقم بالتدليك بلطف في فروة الرأس. اتركي الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بمنظف معتدل للشعر.



زيت السمسم وزيت اللوز مساج للشعر

اخلطى نسبًا متساوية من زيت اللوز والسمسم ودلكي فروة الرأس برفق. اتركي الزيت على شعرك لمدة 30-40 دقيقة ، ثم اغسليه بمنظف معتدل للشعر.



تدليك الشعر بزيت السمسم وزيت جوز الهند

اخلطي نسبًا متساوية من زيت جوز الهند وزيت السمسم ودلكي فروة الرأس اتركي الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بمنظف معتدل للشعر.