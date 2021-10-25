ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت السمسم يوميًا؟

كتبت مروة هريدى

هناك مجموعة متنوعة من الزيوت المتوفرة في السوق، من زيت الخردل والزيتون وجوز الهند، لكن لزيت السمسم العديد من الفوائد الصحية، وكانت تستخدم بذور السمسم الصغيرة على نطاق واسع في علاج حالات صحية متنوعة منذ مئات السنين.

زيت السمسم هو زيت صالح للأكل مصنوع من بذور السمسم، حيث يتمتع بنكهة أكثر من الزيوت الأخرى، وبسبب مذاقه، لا يتطلب التكرير لجعله صالحًا للأكل مثل الزيوت الأخرى، وبصرف النظر عن الاستخدام الطبي، يستخدم زيت السمسم على نطاق واسع لأغراض الطهي خاصة في آسيا ودول الشرق الأوسط، وهناك بعض الأسباب لتضمين زيت السمسم في نظامك الغذائي، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

تحتوي ملعقة صغيرة من زيت السمسم على:

السعرات الحرارية: 120

البروتين: 0 جرام

الدهون: 14 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

السكر: 0 جرام

يحتوي زيت السمسم أيضًا على دهون صحية مثل أحماض أوميجا 3 و6 الدهنية، بجانب مضادات الأكسدة التي لها تأثيرات قوية ويعود الفضل في الغالب إلى فوائدها الصحية المذهلة.



بذور السمسم

فيما يلي.. بعض الأسباب لتضمين زيت السمسم في نظامك الغذائي:



تخترق الأنسجة العميقة

يعد التدليك بزيت السمسم أمر مهم للغاية لما له من قدرة على اختراق الأنسجة العميقة من الجلد، ليصل إلى الطبقة السفلية من البشرة ويغذيه، ويحتوي الزيت أيضًا على فيتامين E الذي يمكن أن يساعد في حماية خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والسموم.

الشعور بالدفء



زيت السمسم له تأثير دافئ على جسمك ومن الأفضل تدليكه في الشتاء للوقاية من الطقس البارد القاسي، كما يساعد في تقليل آلام العضلات والسعال والبرد، ولكن لا يفضل استخدامه في فصل الصيف.



فوائد زيت السمسم فى التدليك

سريع الهضم



بالمقارنة مع أي زيت آخر، يتم هضم زيت السمسم بسرعة أكبر بفضل الألياف الموجودة فيه، بما يعزز هضم الطعام وتسهيل حركة الأمعاء وتقليل نوبات الإمساك، ونظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يساعد زيت السمسم أيضًا في علاج التهاب المفاصل وآلام الأسنان.

يساعد في تخفيف التهاب المفاصل



أثبت التدليك بزيت السمسم أيضًا أنه مفيد في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بها، حيث كشفت العديد من الدراسات أن زيت السمسم لا يحسن آلام التهاب المفاصل فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الجروح والحروق عند استخدامه موضعيًا.



علاج الام المفاصل

قد يحسن نوعية النوم



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق، يمكن أن يكون زيت السمسم علاجًا رائعًا، حيث وفقًا للدراسة، يمكن أن يساعد التدليك بقطرات من زيت السمسم على الجبهة لمدة 5 دقائق في تحسين جودة النوم.