اليوم السابع
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المفتى يبحث مع محافظ الغربية مستجدات إنشاء فرع دار الإفتاء بمدينة طنطا

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:31 م
المفتى يبحث مع محافظ الغربية مستجدات إنشاء فرع دار الإفتاء بمدينة طنطا جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمكتبه اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية؛ وذلك لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للديار المصرية.
 
وعبَّر المفتي عن خالص الامتنان لزيارة محافظ الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيية بينهما، ومتمنيًا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.
 
وخلال اللقاء ناقش المفتي مع محافظ الغربية تطورات إنشاء فرع دار الإفتاء المصرية في مدينة طنطا الذي سيتم افتتاحه قريبًا ليكون منارة إفتائية جديدة في محافظات مصر تقدِّم الخدمات الإفتائية والفتوى الصحيحة لطالبي الفتوى في محافظة الغربية لضبط البوصلة الإفتائية وتصحيح المفاهيم.
 
وأكد محافظ الغربية من جانبه أنَّ قرار الرئيس بتجديد الثقة للمفتي، يأتي تكليلًا للجهود المبذولة التي قام بها على مدار الأعوام السابقة في تطوير الدار ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب في الداخل والخارج بأساليب متطورة، وبناء الوعي خاصةً لدى الشباب لحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.
 

دار الافتاء

محافظ الغربية

مفتى الجمهورية

طنطا



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