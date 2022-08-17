أ ش أ: مقتل وإصابة 6 من القوات الحكومية اليمنية بسبب خروقات حوثية للهدنة

وأوضحت القوات الحكومية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، أن الخروقات الحوثية بلغت منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي، 306 خروقات تنوعت بين قصف واستهداف مواقع القوات الحكومية، والمقاومة الشعبية، بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين.

ويذكر أنه منذ إعلان أول هدنة أممية ارتكبت جماعة الحوثى، 3769 خرقا أسفر عن مقتل 18 جندي وإصابة 110 آخرين.